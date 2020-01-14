Через прорив теплотраси у Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом прориву теплотраси біля торгового центру у Києві, внаслідок чого постраждали люди, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

2Прокуратура внесла до ЄРДР відомості за фактом прориву теплотраси біля ТРЦ «Оушен Плаза» за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії.

Ввечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок.

Пошкоджену тепломережу у КМДА пообіцяли відновити до ранку 15 січня.