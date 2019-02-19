Витік на вулиці Народного ополчення у Києві локалізували, ремонтні роботи тривають – КМДА

Витік на вулиці Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі у Києві локалізували, але ремонтні роботи тривають, повідомили у Київміськадміністрації.

«19 лютого о 04:11 на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік із магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїжджій частині. Аварійна бригада «Київводоканалу» терміново прибула на місце витоку, який вже локалізовано», – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, частина дороги перекрита, змінено маршрути кількох тролейбусів.

Киян просять із розумінням ставитися до тимчасових незручностей та об’їжджати аварійне місце.

Сьогодні вранці на столичній вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі провалилася частина дороги. Пізніше стало відомо, що причина – аварія водопроводу.