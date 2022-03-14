Російські війська не припиняють обстрілювати Авдіївку, з «Градів» обстріляли АКК – голова Донецької ОВА

Російські війська не припиняють обстрілювати Авдіївку. Про це повідомляє 14 березня очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, він повідомив, що з «Градів» обстріляли «Авдіївський коксохімічний комбінат» у Донецькій області, що входить до групи «Метінвест».

«Зі вчорашнього вечора тривають обстріли Авдіївки. Росіяни стріляють з «Точок-У» та реактивних систем залпового вогню. Один пакет «Граду» окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки. Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Про те, що «Авдіївський коксохімічний комбінат» був обстріляний 13 березня, підтвердила і пресслужба групи «Метінвест» «Інтерфаксу-Україна»: «Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає».

При цьому уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає до Авдіївки тепло.

Раніше через бойові дії «Авдіївський коксохімічний завод» частково законсервував виробничі потужності. Цей завод є найбільшим коксохімічним заводом Європи та основним виробником коксу в Україні.

13 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що «російські воєнні злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупованнях військ Збройних сил України».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».