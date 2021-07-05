Кількість загиблих через авіакатастрофу на Філіппінах зросла до 50

Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи на Філіппінах зросла до 50 людей після того, як військові знайшли тіла останніх п’яти загиблих через падіння військового літака C-130 Hercules.

Військовий командувач штабу генерал Сіріліто Собеджана розповів журналістам, що «літак пропустив злітно-посадкову смугу і намагався набрати висоту, але не зміг і розбився».

На борту повітряного судна було 96 людей, 49 із них вдалося врятуватися, вистрибнувши з літака на низькій висоті, вони отримали травми. З семи постраждалих через падіння літака цивільних, які були на землі, троє загинули.

За словами військових, ніяких ознак збройного нападу на літак тим часом не виявлено, але офіційне розслідування ще не почалося – зараз усі сили кинуті на порятунок тих, хто вижив.

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Більшість пасажирів прямували до переважно мусульманської провінції Сулу, де мали боротися з екстремістським угрупованням «Абу Саяф». Це угруповання Філіппіни та Сполучені Штати визначили як терористичне за викрадення, страти і організацію вибухів.

Літак C-130 Hercules, який розбився, – один із найбільш поширених військово-транспортних літаків у всьому світі, – був одним із двох, які США передали в дарунок Філіппінам минулого року.

Це була найгірша за кількістю жертв авіакатастрофа в Філіппінах із 2000 року, коли розбився цивільний авіалайнер і загинула 131 людина. Але авіація збройних сил країни зазнає катастроф регулярно: там, зокрема, розбилися військовий літак 1971 року (40 загиблих), інший C-130 1993 року (30 загиблих), іще один літак Збройний сил 2008 року (11 загиблих) чи військовий вертоліт Black Hawk наприкінці минулого місяця (6 загиблих – усі, хто був у ньому, – що спричинило зупинку використання цих вертольотів по всій країні).

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