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Новини | Міжнародні

Зсув ґрунту у Японії: 80 людей вважаються зниклими безвісти

На місці стихійного лиха працюють близько 1500 рятувальників

Станом на 5 липня 80 людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту у місті Атамі, який стався після зливи 3 липня.

Офіційно повідомлено про трьох загиблих, кількість зникли безвісти скоротилася зі 113.

На місці стихійного лиха працюють близько 1500 рятувальників.

Представник міської влади повідомив Reuters, що дощі наразі припинилися, але прогнозується їхнє посилення невдовзі, тому існує ймовірність нових зсувів. Він охарактеризував ситуацію як непередбачувану.

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