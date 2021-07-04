Авіакатастрофа на Філіппінах: виявили вже 45 загиблих, іще 5 зниклі безвісти

На місці катастрофи на півдні Філіппін військово-транспортного літака виявили тіла вже 45 загиблих, повідомило Міністерство національної оборони країни. Серед них 42 військових, які були на борту, з загалом 96, і ще три людини на землі.

Поранених на цей час 53 – це і 49 урятованих із борту літака військових, і четверо цивільних.

Доля ще п’яти військових, які були в літаку, наразі не відома.

За повідомленнями, літак C-130 Hercules, який перевозив військових для зміцнення сил, що ведуть операції проти ісламістських бойовиків на півдні Філіппін, не вписався в посадкову смугу і, намагаючись знову злетіти, впав посеред дерев біля аеродрому на острові Холо, спалахнув і вибухнув. Повідомляють, що частина військових, які були на ньому, уникли смерті, але не травм, вистрибнувши з літака «на льоту», коли він був зовсім низько над землею.

Причина загибелі літака ще не встановлена. Обидва пілоти вижили, але перебувають у тяжкому стані.

За словами військових, ніяких ознак збройного нападу на літак тим часом не виявлено, але офіційне розслідування ще не почалося – зараз усі сили кинуті на порятунок тих, хто вижив.

Літак C-130 Hercules, який розбився, – один із найбільш поширених військово-транспортних літаків у всьому світі, – був одним із двох, які США передали в дарунок Філіппінам минулого року.

Це була найгірша за жертвами авіакатастрофа в Філіппінах із 2000 року, коли розбився цивільний авіалайнер і загинула 131 людина. Але авіація збройних сил країни зазнає катастроф регулярно: там, зокрема, розбилися військовий літак 1971 року (40 загиблих), інший C-130 1993 року (30 загиблих), іще один літак Збройний сил 2008 року (11 загиблих) чи військовий вертоліт Black Hawk наприкінці минулого місяця (6 загиблих – усі, хто був у ньому, – що спричинило зупинку використання цих вертольотів по всій країні).