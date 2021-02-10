У США слідчі назвали причину авіакатастрофи, в якій загинув баскетболіст Кобі Браянт

Пілот гелікоптера, внаслідок катастрофи якого в січні минулого року загинув американський баскетболіст Кобі Браянт і ще восьмеро людей, ймовірно, втратив орієнтацію після того, як залетів у хмари і не дотримався стандартних процедур, заявили американські слідчі.

Національна рада США із безпеки на транспорті (NTSB) повідомила 9 лютого, що, за її розслідуванням, пілот Ара Зобаян, ймовірно, зазнав «просторової дезорієнтації та втрати контролю», коли летів у густих хмарах.

Під час польоту Зобаян повідомив авіадиспетчерам, що його гелікоптер піднімався з хмар, коли він фактично спускався.

«Ми говоримо про просторову дезорієнтацію, коли пілот буквально не знає, в який бік він летить, вгору чи вниз, відхиляється вліво чи вправо», – заявив голова NTSB Роберт Самвальт.

За законом, пілот гелікоптера має дотримуватися візуальних правил польоту, тобто бачити, куди летить. NTSB заявила, що пілот гелікоптера Браянта порушив закон, залетівши в хмари. При цьому слідчі повідомили, що вертоліт був справний.

Вертоліт Sikorsky S-76B врізався в схил пагорба біля Лос-Анджелеса в січні 2020 року, в результаті чого загинули Браянт, його 13-річна дочка Джанна і ще сім людей.

Браянт вважався одним із найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації. Упродовж 20 років він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разом із командою він п’ять разів ставав чемпіоном НБА.

Браянт став другим за кількістю викликів на матч усіх зірок (18), поступившись лише Каріму Абдулу-Джаббару (19).

У складі збірної США баскетболіст двічі вигравав золото Олімпійських ігор (у 2008 і 2012 роках).

Свій останній матч у кар’єрі Браянт провів у квітні 2016 року.