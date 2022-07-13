З початку вторгнення ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 1700 групових авіаударів по військах РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських військ, повідомило Командування Повітряних сил.

Військові також прозвітували, що напередодні армією РФ були завдані ракетні удари з акваторії Чорного моря.

«Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що Росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що напередодні було знищено російський БпЛА оперативно-тактичного рівня.

12 липня також повідомлялося, що українська авіація знищила склад боєприпасів військ РФ на Херсонщині.