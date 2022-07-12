Українські штурмовики завдали удару по російському складу боєприпасів на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські штурмовики завдали удару по російському складу боєприпасів біля Новопетрівки на Херсонщині, повідомляє у фейсбуці пресслужба оперативного командування «Південь».

«Парою наших штурмовиків нанесено удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. 3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет «повітря – повітря». Втрат нашої авіації немає», – йдеться у повідомленні.



Але, як зауважують у командуванні, саме ці ракети спричинили руйнування котельні у Баштанці, де загинула цивільна жінка. Також сталася пожежа в полі за містом.

12 липня мер Мелітополя із посиланням на місцевих повідомив, що горить військова база, яку захопили російські війська. За його даними, саме туди окупанти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.