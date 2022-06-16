Російський авіаудар по Лисичанську: Гайдай повідомляє про щонайменше трьох загиблих

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що внаслідок російського авіаудару по Лисичанську загинули щонайменше три людини, семеро поранених.



«Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали», – написав він у телеграмі.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 15 червня повідомив, що російські війська зосередили на півночі Луганської області свої основні ударні сили і намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках, зокрема, наступ ведеться на Лисичанськ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.