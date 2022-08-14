Українська авіація минулої доби завдала до 10 групових авіаударів по позиціях військ РФ – Повітряні сили

Українська авіація минулої доби завдала до десяти групових авіаударів по позиціях російських військ, повідомляє у фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ.



«Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, внаслідок цих авіаударів було знищено близько п'ятнадцяти російських бойових броньованих машин та десятки окупантів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ не уточнюють, де саме було завдано авіаударів по російських позиціях.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала два удари по опорних пунктах військ РФ в Баштанському районі, а в Музиківці та Новій Каховці ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів.

За даними першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, ЗСУ знищили «досить великі» російські військові склади на Херсонщині.

Російська сторона про свої втрати не повідомляє.