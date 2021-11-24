Австралія визнала угруповання «Хезболла» терористичною організацією

Австралія внесла угруповання «Хезболла» до списку терористичних організацій, розширивши обмеження щодо збройного крила ліванського угруповання на всю політичну організацію.

Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс заявила 24 листопада, що підтримуване Іраном шиїтське угруповання «продовжує загрожувати терористичними атаками і надавати підтримку терористичним організаціям».

Ізраїль та США вже давно зарахували «Хезболлу» до терористичного угрупування, але багато інших країн уникають надавати такого статусу її політичному крилу через побоювання, що такий крок обмежить контакти з урядом Лівану.