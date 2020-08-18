Трибунал в Гаазі визнав члена «Хезболли» винним у вбивстві експрем’єра Лівану

Трибунал у Гаазі визнав члена екстремістського угруповання «Хезболла» винним у змові з метою вбивства колишнього прем’єр-міністра Лівану Рафіка аль-Харірі в Бейруті 2005 року, водночас виправдав ще трьох людей, яких підозрювали в пособництві, за браком доказів.

Чотирьох членів угруповання судив заочно Спеціальний трибунал з питань Лівану в Гаазі. Судові слухання почалися в 2014 році.

Прокурори базували своє звинувачення переважно на даних мобільних телефонів, які організатори нападу ймовірно використовували для його планування та втілення.

Судді дійшли висновку, що «переконані поза розумним сумнівом» на основі доказів, що головний відповідач у справі, Салім Джаміль Айяш, мав «один із шести мобільних пристроїв, які використовувала команда нападників», і визнали його винним у здійсненні терористичного нападу та вбивстві.

Де перебувають Айяш та інші відповідачі – Хасан Хабіб Мергі, Хусейн Хасан Онеіссі та Ассад Хасан Сабра – невідомо.

«Докази також вказують на те, що пан Айяш мав зв’язки із «Хезболлою», – заявила суддя Мішлін Брейді, зачитуючи саммарі вироку суду. Обсяг повного викладення вироку – 2 600 сторінок.

Водночас судді не знайшли доказів того, що керівництво угруповання «Хезболла», яку підтримує Іран, а також сирійський уряд були причетні до нападу в Лівані 14 лютого 2005 року.

Колишнього прем’єр-міністра Лівану вбили 14 лютого 2005 року, влаштувавши на шляху його автоколони потужний вибух, у якому загинула ще 21 людина, 226 – були поранені.

Харірі, суніт, підтримував заклики до Сирії вивести свої війська, які перебували в Лівані з 1976 року після початку громадянської війни в країні.

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Через місцеве й міжнародне обурення нападом на Харірі просирійський уряд Лівану мусив відступити, а Сирія, яка підтримувала «Хезболлу», вивести війська з Лівану.

Угруповання і Дамаск заперечували причетність до нападу.

У наступні роки син Харірі Саад очолив антисирійський прозахідний політичний рух і три терміни перебував на посаді прем’єр-міністра. Він був присутній при оголошенні вироку.

При цьому ще до того, як судді зачитали вердикт, президент Лівану Мішель Аун заявив, що з моменту вбивства пройшло 15 років, і «правосуддя після такого довгого періоду – вже не правосуддя».