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15 серпня 2020, Київ 23:45
Новини | Міжнародні

У США вітають рішення Литви визнати «Хезболлу» «терористичною організацією»

Lebanon Explosion

Державний департамент Сполучених Штатів привітав рішення уряду Литви визнати екстремістське угруповання «Хезболла» терористичною організацією. Про це зовнішньополітичне відомство США заявило 15 серпня.

«Литва демонструє справжнє лідерство в Європі та в межах Європейського союзу, визнавши всю організацію «Хезболла» терористичною та забороновши пов’язаним із нею особам доступ на свою територію», – йдеться в заяві.

У Держдепартаменті нагадали про аналогічне рішення Німеччини, ухвалене 30 квітня. Таке визнання, згідно з позицією Вашингтона, показує, що немає різниці між «воєнним» та «політичним» крилами угруповання.

США закликають інші держави-члени Євросоюзу підтримати цю ініціативу як на національному рівні, так і на рівні всього блоку, щоб «не дозволити членам «Хезболли» та тим, хто підтримує їх фінансово, діяти в своїх країнах». Державний департамент звинувачує угруповання в збройних нападах на території Європи, Південної та Північної Америк, а також на Близькому Сході.

«У Лівані «Хезболла» підважує суверенітет та управління, намагаючись захистити своє озброєння та фінанси за рахунок ліванського народу. У «Хезболли» не може бути ролі в конструктивному громадянському суспільстві, тож литовці заслуговують на повагу за цей важливий крок в подальшому запобіганні активності «Хезболли» в Європі», – зазначають у Держдепартаменті.

Литва визнала «Хезболлу» терористичною організацією 13 серпня.

Угруповання «Хезболла» має значний вплив у Лівані, де вибух у столиці нещодавно призвів до загибелі понад 170 і поранень тисяч людей. Трагедія, яка, за припущеннями, сталася зокрема й через корупцію у владі, приизвела до нового спалаху протестів і відставки уряду. Протестувальники зокрема вигукували гасла і проти «Хезболли»

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Всю «Хезболлу» чи її військове крило визнали терористичними організаціями 18 держав, а також Європейський союз (тільки військове крило), Ліга арабських держав та Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (повністю).

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