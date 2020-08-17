Уряд виділив 8,4 млн грн на допомогу Лівану

Кабінет міністрів України розпорядився виділити з резервного фонду державного бюджету 8,4 мільйона гривень Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населення в Бейруті.

Як повідомляє пресслужба уряду, відповідний проєкт розпорядження Кабмін ухвалив 17 серпня на позачерговому засіданні на виконання указу президента.

«МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій і Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення і борошна пшеничного», – йдеться в повідомленні.

Масштабний вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Внаслідок трагедії загинули понад 170 людей, більше ніж шість тисяч – поранені, сотні тисяч людей залишилися без житла.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.