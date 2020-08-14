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14 серпня 2020, Київ 17:18
Новини | Політика

Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Лівану

Внаслідок вибуху в порту Бейрута загинули понад 170 людей, більше ніж шість тисяч – поранені, сотні тисяч людей залишилися без житла

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану, де нещодавно стався вибух у порту.

Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту Бейрута, повідомляє пресслужба голови держави. Про який саме вантаж ідеться – в повідомленні не уточнюють.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України «повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги».

Масштабний вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Внаслідок трагедії загинули понад 170 людей, більше ніж шість тисяч – поранені, сотні тисяч людей залишилися без житла.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.

Наслідки вибуху – масштабні протести у Бейруті (відео)
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Наслідки вибуху – масштабні протести у Бейруті (відео)

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