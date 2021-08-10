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Австрія висловила протест через затримання двох журналістів у Білорусі

10 серпня МЗС Австрії назвало дії білоруської міліції «абсолютно неприйнятними»

Міністерство закордонних справ Австрії висловило протест через затримання двох журналістів, які працювали у Білорусі на австрійську телекомпанію ORF.

Кореспондента ORF Каролу Шнайдер та її оператора затримали 9 серпня в Мінську, столиці Білорусі, і доставлені у відділення міліції. Пізніше їх відпустили.

10 серпня МЗС Австрії назвало дії білоруської міліції «абсолютно неприйнятними».

«Кореспонденти повинні мати можливість працювати без перешкод, і завжди повинна бути забезпечена свобода ЗМІ», – заявили у МЗС Австрії.

Мінський правозахисний центр «Весна» повідомив, що співробітники міліції в штатському зупинили двох журналістів, коли вони брали інтерв’ю у місцевого жителя.

Незалежні ЗМІ та журналісти зіткнулися з обмеженнями в Білорусі після початку протестів у Білорусі минулого року.

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