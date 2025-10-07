Австрія може позбавити громадянства Яна Марсалека, який утік до Москви

Австрія розглядає можливість позбавлення громадянства колишнього операційного директора фінансової компанії Wirecard Яна Марсалека, який утік до Москви після того, як проти нього було розпочато кримінальне переслідування. Марсалек, за даними журналістських розслідувань, активно співпрацює з російськими спецслужбами, зокрема, військовою розвідкою ГРУ.

«В останні дні та тижні у ЗМІ з’явилися повідомлення, щодо Яна Марсалека, його перебування в Росії та його діяльності, які вимагають ретельного та всебічного розгляду питання про позбавлення його австрійського громадянства», – цитує агентство Reuters повідомлення МВС Австрії.

Як зазначає Reuters, позбавлення австрійського громадянства можливе в разі шкоди інтересам або репутації Австрії, наприклад, за допомогою шпигунства. Причиною може стати також вступ на військову службу іншої держави або набрання законної сили обвинувальним вироком за злочини, пов’язані з тероризмом.

Ян Марсалек народився у Відні. У Німеччині його підозрюють в особливо великому шахрайстві: у 2020 році він імовірно викрав два мільярди євро з рахунків Wirecard, а потім утік до Росії через Білорусь. Марсалек багато років, як з’ясували розслідувачі, співпрацював із російськими спецслужбами.

Після втечі до Росії він отримав паспорти на ім’я Олександра Шмідта та Віталія Малкіна. За даними британської прокуратури, саме він керував шістьма громадянами Болгарії, які з 30 серпня 2020-го до 8 лютого 2023 року здійснювали «збір інформації, яка прямо або опосередковано була корисна ворогові і тим самим могла завдати шкоди інтересам і безпеці (Великої Британії)».

Болгар звинуватили в шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вони діяли на території Великої Британії, Австрії, Іспанії, Німеччини та Чорногорії. Марсалек, за даними ЗМІ, зокрема, організував стеження за журналістами-розслідувачами Романом Доброхотовим та Христо Грозєвим, а також, як стверджується, обговорював із обвинуваченими викрадення та вбивство цих журналістів. У травні 2025 року суд у Лондоні засудив громадян Болгарії до термінів від п’яти до 10 років та восьми місяців позбавлення волі.