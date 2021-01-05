«Досьє»: директор Wirecard діяв в інтересах російської розвідки

Колишній операційний директор німецької платіжної системи Wirecard Ян Марсалек, підозрюваний у Німеччині в розкраданні грошових коштів на суму близько 2 мільярдів євро, з високою часткою ймовірності співпрацював з російськими спецслужбами і діяв в їхніх інтересах, стверджується в розслідуванні центру «Досьє» – некомерційного проєкту Михайла Ходорковського, який має на меті сприяти формуванню правової держави і громадянського суспільства в Росії. За цими даними, Марсалек, зокрема, міг допомагати перевозити великі суми готівки – в тому числі для відмивання коштів та фінансування західних політиків, які до вподоби Кремлю.

Журналісти, вивчивши дані про авіаперельоти і поговоривши з десятками джерел, близьких до керівництва Wirecard, встановили, з ким найчастіше контактував Марсалек. Серед його основних контактів – Андрій Чупригін, якого ЗМІ називає «полковником ГРУ». За даними «Досьє», Чупригін неодноразово літав із Марсалеком в країни Близького Сходу під прикриттям розвитку бізнесу. Насправді ж, як стверджується, Марсалек займався створенням і фінансуванням приватних військових компаній. Одним із його планів було перекриття за допомогою найманців південного кордону Лівії, щоб отримати контроль над потоками біженців і використовувати це як важіль впливу на сусідні країни, а також на європейських політиків.

Крім того, центр «Досьє» виявив, що одна з бізнес-структур, що належать Марсалеку, кілька років тому підписала контракт на десять мільйонів доларів із російською приватною військовою компанією «РСБ-Групп» – нібито на розмінування цементного заводу в лівійському місті Бенгазі. У розслідуванні стверджується, що посередником в угоді виступив громадянин Росії Станіслав Петлінський, якого Марсалек представляв своїм колегам як «лідера найманців» на прізвисько Стас або Стани.

В «Досьє» виявили, що Петлінський є колишнім співробітником апарату Держдуми і Управління справами президента Росії. У березні 2019 року він раптово змінив прізвище, ім’я та по-батькові і отримав новий паспорт на ім’я Бориса Миколайовича Гріна. Цей паспорт був виданий у тому ж відділенні УФМС, яке забезпечило підробленими документами співробітників російської розвідки Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна, яких британська влада підозрює в отруєнні речовиною «Новачок» колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

Дані про авіаперельоти, як мовиться в розслідуванні «Досьє», «дозволяють припустити», що Петлінський добре знайомий і з «полковником ГРУ» Чупригіним – зокрема, у 2017 році вони разом літали з Ніцци до Москви, а роком пізніше спільно відвідали Дубай.

Крім того, Чупригін і Петлінський знайомі з високопоставленими чиновниками і співробітниками спецслужб Австрії, які, як припускають у «Досьє», допомогли Марсалеку сховатися від німецької поліції після того, як вона ним зацікавилася. За даними розслідувачів, зараз колишній директор Wirecard може переховуватися в одній із резиденцій ГРУ в Підмосков’ї.

У коментарі німецькому виданню Süddeutsche Zeitung Андрій Чупригін підтвердив, що контактував із Марсалеком, оскільки кілька років тому «погодився стати його консультантом з питань безпеки на Близькому Сході». Він також підтвердив, що є полковником, але у відставці. При цьому Чупригін стверджує, що ніколи не служив у ГРУ, а працював військовим перекладачем в армії. На даний момент офіційно він є співзасновником благодійного фонду захисту пам’ятників Пальміри, зареєстрованого в жовтні 2017 року.

Станіслав Петлінський також заперечує свій звіязок із російськими спецслужбами. При цьому він підтвердив, що знайомий із Марсалеком, літав з ним на Близький Схід і відвідував його віллу в Німеччині, де нібито вів із бізнесменом світські бесіди про «живопис, політику і дівчат».