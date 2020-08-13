Інтерпол оголосив у розшук високопосадовця Wirecard, пов’язаного з ГРУ

Інтерпол і Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини оголосили в міжнародний розшук колишнього топменеджера німецької платіжної системи Wirecard Яна Марсалека. Його вважають головним автором махінацій у компанії, в балансі якої виявили діру в два мільярди євро.

Як зазначено в картці Марсалека на сайті Інтерполу, його розшукують за порушення законів Німеччини про цінні папери, їх торгівлі, злочинне зловживання довірою і шахрайство.

22 червня на запит прокуратури окружний суд Мюнхена видав ордер на арешт Марсалека та оголосив його міжнародний розшук. Німецька кримінальна поліція припускає, що Марсалек виїхав із Німеччини за кілька днів після виходу з ради директорів Wirecard.

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Німецька газета Handelsblatt писала, що Марсалек ховається в Росії. Джерела газети стверджують, що він живе в приватному будинку недалеко від Москви під наглядом Головного розвідувального управління. Видання стверджує, що до цього Марсалек вивів в Росію з Дубая велику суму в біткоїнах.

Раніше видання Spiegel, Insider і група Bellingcat в рамках спільного розслідування дійшли висновку, що Марсалек ховається в Білорусії або Росії. У публікації йдеться, що Марсалек взаємодіяв з російськими спецслужбами, а можливо, і працював на них.

Газета Financial Times писала, що для завоювання авторитету серед фінансистів Марсалек показував партнерам секретні документи про розслідування отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері і російську отруту «Новачок». За даними Spiegel, пересування Марсалека з 2015 року відслідковувала Федеральна служба безпеки, але в 2016-му стеження за невідомих причин припинилося.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков в липні заявляв, що в Кремлі нічого не знають про переїзд Марсалека до Росії.

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Влітку фінанова компанія Wirecard заявила про свою неплатоспроможність, маючи заборгованість перед кредиторами в розмірі 4 мільярди євро. Це стало відомо після аудиторської перевірки, яка виявила на рахунках компанії «діру» в 1,9 мільярда євро. Висновок перевірки був однозначним: у компанії мала місце глобальна шахрайська операція.

Рада директорів збанкрутілої платіжної системи констатувала 22 червня, що зниклих грошей «з високим ступенем імовірності не існує». Того ж дня наглядова рада Wirecard офіційно звільнила члена ради директорів Яна Марсалека. Були відкликані і попередні фінансові звіти за 2019 рік і перший квартал 2020 року. Голова Wirecard Маркус Браун був заарештований.

Відразу ж після свого звільнення Марсалек, за даними розслідування Bellingcat і її партнерів, вилетів до Мінська, після чого його сліди губляться.