Президент Австрії підтримав дострокові вибори парламенту

Президент Австрії Александр ван дер Беллен підтримує дострокові вибори в парламент після скандалу з участю віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе. Ван дер Беллен заявив, що лише вибори можуть врятувати репутацію країни.

Президент 19 травня обговорить наступні кроки з канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Сам Курц раніше сказав, що вибори мають відбутися якомога швидше. Крім того, ввечері 18 травня він оголосив про припинення коаліції з ультраправою «Австрійської партією свободи», яку очолює Штрахе.

18 травня віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.

Напередодні німецькі газета Süddeutsche Zeitung і журнал Spiegel опублікували відеозапис розмови Штрахе на віллі на Ібіці (Іспанія) в 2017 році. Його співрозмовниця називає себе росіянкою Оленою Макаровою. Вона пропонує Штрахе, який очолює праворадикальну Австрійську партію свободи, фінансову і політичну підтримку на виборах, вимагаючи у відповідь послуги для свого бізнесу.

Згідно із записом, Штрахе обговорює можливість забрати державні замовлення у найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх компанії росіянки. За оцінкою видань, жінка, з якою говорив Штрахе, була підставною фігурою. Крім них двох, на віллі був присутній Йоханн Гуденус, який зараз є головою фракції Австрійської партії свободи в нижній палаті Федеральних зборів країни.

Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п'яну справу». Його зустріч на Ібіці перевірить прокуратура Австрії.