Канцлер Австрії заявив про намір провести дострокові вибори через скандал

Канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував президенту провести якнайшвидше дострокові вибори через скандал з віце-канцлером Гайнцем-Крістіаном Штрахе. Про це він сказав на брифінгу, який транслювався на його сторінку у Facebook.

«Я пішов у політику, щоб зробити позитивний внесок у нашу країну. Моя мета – працювати для нашої країни – з моїм політичним курсом і за підтримки населення. Без окремих випадків, інцидентів або скандалів», – заявив він.

Раніше сьогодні віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.

Напередодні німецькі газета Süddeutsche Zeitung і журнал Spiegel опублікували відеозапис розмови Штрахе на віллі на Ібіці (Іспанія) в 2017 році. Його співрозмовниця називає себе росіянкою Оленою Макаровою. Вона пропонує Штрахе, який очолює праворадикальну Австрійську партію свободи, фінансову і політичну підтримку на виборах, вимагаючи у відповідь послуги для свого бізнесу.

Згідно із записом, Штрахе обговорює можливість забрати державні замовлення у найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх компанії росіянки. За оцінкою видань, жінка, з якою говорив Штрахе, була підставною фігурою. Крім них двох, на віллі був присутній Йоханн Гуденус, який зараз є головою фракції Австрійської партії свободи в нижній палаті Федеральних зборів країни.

Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п'яну справу». Його зустріч на Ібіці перевірить прокуратура Австрії.