Суд в Австрії не став арештовувати імовірного російського шпигуна

Земельний суд Зальцбурга відмовився заарештувати австрійського полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Про це 13 листопада пише австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на постанову суду, який відхилив заяву прокуратури. Про причини рішення не повідомляється.

За даними видання, слідство інкримінує полковнику дві кримінальні статті: про розголошення державної таємниці та про розвідувальну діяльність на користь іноземної держави.

Слідчі вважають, що затриманий минулого тижня військовослужбовець із кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро, твердить прокуратура.

Затриманий чоловік під час допитів визнав інкриміновані йому правопорушення. Через цей інцидент міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії.

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