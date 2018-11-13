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13 Листопад 2018, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

Суд в Австрії не став арештовувати імовірного російського шпигуна

Поліцейський поблизу будівлі суду в Австрії

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Земельний суд Зальцбурга відмовився заарештувати австрійського полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Про це 13 листопада пише австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на постанову суду, який відхилив заяву прокуратури. Про причини рішення не повідомляється.

За даними видання, слідство інкримінує полковнику дві кримінальні статті: про розголошення державної таємниці та про розвідувальну діяльність на користь іноземної держави.

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Слідчі вважають, що затриманий минулого тижня військовослужбовець із кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро, твердить прокуратура.

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Затриманий чоловік під час допитів визнав інкриміновані йому правопорушення. Через цей інцидент міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії.

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