Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на авто «Укрпошти» – МВС

Співробітники Національної поліції затримали трьох осіб, підозрюваних у нападі 7 липня на автомобіль «Укрпошти» на Полтавщині та викраденні значної суми коштів. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині. Тих самих, що вкрали 2 мільйона 700 тисяч гривень», – повідомив Геращенко.

Він додав, що водій «Газелі», над головою в якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

Геращенко також зазначив, що поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього злочину.

Вранці 7 липня біля села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та викрали понад два з половиною мільйони гривень і табельний пістолет охоронця. Тоді повідомлялося, що зловмисники утекли, постраждали охоронець і водій. Останній – у тяжкому стані.