У ворота резиденції Меркель врізався автомобіль

У Берліні вранці в середу, 25 листопада, в ворота резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель врізався автомобіль з написами «Зупинити політику глобалізації» і «Прокляті вбивці дітей і людей похилого віку». Повідомлень про постраждалих немає.

На середу у Меркель запланована відеоконференція з главами урядів німецьких земель. Учасники заходу повинні обговорити продовження обмежень через коронавірус і подальші кроки боротьби з пандемією.

18 листопада німецька влада ухвалила поправки до закону про захист від інфекційних захворювань. Уряд стверджує, що прийняті поправки до закону дозволять чітко узгодити умови, за яких набуватимуть чинності обмеження під час чергових спалахів коронавірусної інфекції. Раніше обмежувальні заходи Бундестаг погоджував з главами федеральних земель без участі парламенту.

Ухвалення поправок викликало масовий протест в Берліні. Критики уряду вважають, що документ розширює повноваження Міністерства охорони здоров’я ФРН і обмежує права і свободи громадян. Деякі протестувальники також вважають, що влада зможе запровадити примусову вакцинацію від коронавірусу. Уряд це відкидає і вказує, що мова йде про доступність щеплень для всіх, незалежно від медичної страховки.

Reuters нагадує, що Європа знаходиться у стані підвищеної готовності, після нападів ісламістів у Парижі, Ніцці та Відні восени. Жертвами атак стали вісім осіб. У вівторок 24 листопада в швейцарському місті Лугано жінка з ножем напала на двох відвідувачок магазину і завдала поранення одній з них. Швейцарська влада розслідує інцидент як теракт. За даними слідства, жінка була пов’язана з джихадистами.