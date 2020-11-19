Поліція в Берліні розігнала акцію протесту проти пов’язаних із COVID-19 обмежень

Кількасот людей були затримані в Берліні 18 листопада під час масової акції протесту. Приводом для виступів стало ухвалення поправок до закону про захист від інфекційних захворювань.

Через присутність дітей у натовпі поліцейські спочатку відтіснили людей від Брандербурзьких воріт, а згодом застосували для розгону водомети і сльозогінний газ. У сутичках із демонстрантами постраждали щонайменше 10 поліцейських.

Уряд стверджує, що поправки до закону дозволять чітко узгодити умови, за яких набирають чинності обмеження при чергових спалахах коронавірусної інфекції. Нинішні обмежувальні заходи уряд ухвалював за погодженням із главами федеральних земель без участі парламенту.

Критики уряду вважають, що документ розширює повноваження Міністерства охорони здоров’я ФРН і обмежує права і свободи громадян. Деякі протестувальники також побоюються, що влада зможе запровадити примусову вакцинацію від коронавірусу. Уряд натомість вказує, що можливість зробити щеплення від COVID-19 має бути у всіх, незалежно від медичної страховки.

У Німеччині з початку листопада через спалах COVID-19 щонайменше на місяць запроваджені обмеження. Закриті спортзали, косметичні салони, кінотеатри. Ресторани і бари можуть продавати їжу та напої тільки на винос. Обмеження не стосуються перукарень, як це було навесні, а також шкіл.

Всього з початку пандемії COVID-19 у Німеччині зафіксовано понад 850 тисяч випадків інфікування. Померли майже 13,5 тисячі пацієнтів.