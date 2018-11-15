ГПУ: два автомобілі бізнесмена Курченка передали Агентству з виявлення активів

Два автомобілі українського бізнесмена часів президентства Віктора Януковича Сергія Курченка передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін.

«Скористались негодою, щоб на підставі рішення суду передати в управління Агентству з повернення активів (АРМА) пару люксових автівок (броньована BMW 7 та Aston Martin), що належали відомому на всю країну підозрюваному К.», – написав Єнін у Facebook.

У березні 2018 року Печерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка.

У ГПУ стверджують, що збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

За відповідними фактами Курченку повідомили про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України. У зв’язку із цим його оголосили у розшук.

СБУ вважає, що Курченко переховується в Росії.

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