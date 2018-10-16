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16 Жовтень 2018, Київ 18:40
Новини | Політика

У Швейцарії арештували майно Курченка – ГПУ

Згідно з заявою ГПУ, арешт наклали на суму 2 мільйони доларів. На фото: голова Ради директорів групи СЄПЕК Сергій Курченко виступає під час урочистого запуску Одеського НПЗ, власником якого він став, 29 березня 2013 року

Правоохоронні органи Швейцарії наклали арешт на майно українського олігарха Сергія Курченка, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, цей арешт здійснено за клопотанням ГПУ у справі про створення злочинної організації колишнім президентом України Віктором Януковичем, до якої, за версією слідства, причетний Курченко.

«Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 мільйони доларів США», – йдеться в заяві.

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У березні 2018 року Печерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка.

У ГПУ стверджують, що збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

За відповідними фактами Курченку повідомили про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України. У зв’язку із цим його оголосили у розшук.

За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

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