У Швейцарії арештували майно Курченка – ГПУ

Правоохоронні органи Швейцарії наклали арешт на майно українського олігарха Сергія Курченка, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, цей арешт здійснено за клопотанням ГПУ у справі про створення злочинної організації колишнім президентом України Віктором Януковичем, до якої, за версією слідства, причетний Курченко.

«Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 мільйони доларів США», – йдеться в заяві.

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У березні 2018 року Печерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка.

У ГПУ стверджують, що збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

За відповідними фактами Курченку повідомили про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України. У зв’язку із цим його оголосили у розшук.

За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.