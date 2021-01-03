«Укравтопром» назвав кількість придбаних автомобілів у 2020 році та найпопулярніші марки машин

У 2020 році в Україні придбали 85,5 тисячі нових автомобілів, повідомила асоціація автовиробників «Укравтопром» 2 січня. Це на 3% менше порівняно з 2019 роком.

«У порівнянні з іншими європейськими ринками падіння автопродажів в Україні не виглядає так драматично. Однак причиною цього є вкрай низька споживча активність на ринку нових авто, що склалася ще до пандемії COVID-19, викликана як падінням купівельної спроможності населення, орієнтованого на сегмент недорогих автомобілів, так і політикою лібералізації імпорту бувших в експлуатації машин, яка кардинально змінила структуру попиту на авторинку України», – заявили в «Укравтопромі».

Найбільше в Україні купували автомобілі марки Renault. 14360 машин виробництва цієї компанії отримали свої перші реєстраційні номери, що на 2% менше, ніж у 2019 році.

Найпопулярнішою моделлю стала Renault Duster. Такі автомобілі зареєстрували 5 534 рази.

Далі за популярністю ідуть автомобілі Toyota та Kia (13 315 та 6 089 автомобілів відповідно).