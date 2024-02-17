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У Запоріжжі провели автопробіг на підтримку українських військовополонених

Акція має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.
Акція має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.

У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку українських військових, бійців Маріупольського гарнізону, що нині перебувають у російському полоні.

Організатори акції – родини оборонців Маріуполя, які перебувають нині в російському полоні. За їхніми словами, акція має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.

«Я – мати військовополоненого «азовця». Він перебуває в полоні з 20 травня 22 року. Мета акції – нагадати суспільству про те, що хлопці ще є в полоні. На «Азовсталі» було багато підрозділів. Мій син саме – з «Азову». «Азов» останній раз повертали у червні 2022 року. Їх не повертають, бо вони нагадують росіянам про те, як вони чинили спротив. І я хочу, аби суспільство про це пам’ятало, щоб їх повертали, бо їх там катують, їх там вбивають. Оленівка – це приклад того, що там коїться», – ділиться координаторка акції на ім’я Олена.

В акції взяли участь близько 50 авто, які проїхалися Набережною магістраллю та районами міста з тематичними плакатами, національними прапорами та прапорами військових підрозділів.

«Ми розшукуємо своїх дітей вже два роки. Наші діти – це військовослужбовці Нацгвардії. Сьогодні в черговий раз збираємось, щоб дати людям інформацію, що ми сподіваємось, що вони живі, що ми не маємо про них інформації. Вже два роки мій син в Росії. Де він, я не знаю. Останній раз ми спілкувались, коли він був у Маріуполі. З чужого номера телефону. 15 квітня 2022 року. Дістати інформацію дуже важко. Єдина інформація – це та інформація, коли обміни відбуваються і нам щось вдається дізнатися від тих, хто повернувся», – розповідає учасниця акції на ім’я Валентина, що чекає сина, який служив в частині 3033 НГУ.

Деякі учасники акції зазначають, що не мають наразі підтвердження статусу військовополоненого їхніх близьких від міжнародних організацій, попри наявну інформацію про перебування їх в полоні.

«Сина чекаю. Відомо тільки, в якій він колонії. Востаннє спілкувались в 2022-му році 9 березня. Це він був у шпиталі на заводі Ілліча. Був поранений. Потім з частини подзвонили 12 квітня і сказали, що він у полоні», – каже учасниця акції на ім’я Ірина, яка також чекає на сина, що служив в частині 3033 НГУ.

Раніше, 24 грудня 2023 року, у Запоріжжі також відбувся автопробіг на підтримку українських військовополонених-оборонців Маріуполя.

Між Україною і Росією 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими, додому повернулися 100 українців. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що «загалом вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок».

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