У Запоріжжі провели автопробіг на підтримку українських військовополонених

У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку українських військових, бійців Маріупольського гарнізону, що нині перебувають у російському полоні.

Організатори акції – родини оборонців Маріуполя, які перебувають нині в російському полоні. За їхніми словами, акція має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.

«Я – мати військовополоненого «азовця». Він перебуває в полоні з 20 травня 22 року. Мета акції – нагадати суспільству про те, що хлопці ще є в полоні. На «Азовсталі» було багато підрозділів. Мій син саме – з «Азову». «Азов» останній раз повертали у червні 2022 року. Їх не повертають, бо вони нагадують росіянам про те, як вони чинили спротив. І я хочу, аби суспільство про це пам’ятало, щоб їх повертали, бо їх там катують, їх там вбивають. Оленівка – це приклад того, що там коїться», – ділиться координаторка акції на ім’я Олена.

В акції взяли участь близько 50 авто, які проїхалися Набережною магістраллю та районами міста з тематичними плакатами, національними прапорами та прапорами військових підрозділів.



«Ми розшукуємо своїх дітей вже два роки. Наші діти – це військовослужбовці Нацгвардії. Сьогодні в черговий раз збираємось, щоб дати людям інформацію, що ми сподіваємось, що вони живі, що ми не маємо про них інформації. Вже два роки мій син в Росії. Де він, я не знаю. Останній раз ми спілкувались, коли він був у Маріуполі. З чужого номера телефону. 15 квітня 2022 року. Дістати інформацію дуже важко. Єдина інформація – це та інформація, коли обміни відбуваються і нам щось вдається дізнатися від тих, хто повернувся», – розповідає учасниця акції на ім’я Валентина, що чекає сина, який служив в частині 3033 НГУ.

Деякі учасники акції зазначають, що не мають наразі підтвердження статусу військовополоненого їхніх близьких від міжнародних організацій, попри наявну інформацію про перебування їх в полоні.

«Сина чекаю. Відомо тільки, в якій він колонії. Востаннє спілкувались в 2022-му році 9 березня. Це він був у шпиталі на заводі Ілліча. Був поранений. Потім з частини подзвонили 12 квітня і сказали, що він у полоні», – каже учасниця акції на ім’я Ірина, яка також чекає на сина, що служив в частині 3033 НГУ.

Раніше, 24 грудня 2023 року, у Запоріжжі також відбувся автопробіг на підтримку українських військовополонених-оборонців Маріуполя.

Між Україною і Росією 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими, додому повернулися 100 українців. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що «загалом вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок».