Росія: підозрюваний у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» заявив про свою невинуватість

Підозрюваний у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» із Третьяковської галереї в столиці Росії Москві заявив правоохоронцям про свою невинуватість. Відео затримання оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Росії.

«Я не скоюю злочинів. Я – законослухняний громадянин Росії», – сказав підозрюваний.

Він заявив, що не пам’ятає, де був вдень. «Мені потрібно освіжити пам’ять», – зазначив затриманий.

МВС Росії повідомляє, що чоловіка затримували в грудні 2018 року за тримання наркотиків. Сам підозрюваний це заперечує. За попередніми даними, злочин здійснений із «корисливих мотивів».

27 січня невідомий викрав «Ай-Петрі. Крим» з Третьяковської галереї в Москві. За словами очевидців, він дістав картину з рами і зник.

31-річного підозрюваного затримали в селі Заріччя Московської області. Картину знайшли на території будівництва в Одинцовському районі.