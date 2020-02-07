Демократи в Айові після довгих підрахунків підтвердили перемогу Буттіджіча

Демократична партія США опублікувала дані голосування на партійних зборах – кокусах – в Ойові.

Результати опублікували лише на четвертий день після голосування. Затримка викликала невдоволення низки кандидатів та прихильників партії.

Згідно з опублікованими даними, перше місце в Айові посів Піт Буттіджіч. Його результат майже ідентичний результату сенатора Берні Сандерса. На третьому місці сенатор Елізабет Воррен. Колишній віце-президент Джо Байден, який вважався фаворитом гонки, тільки четвертий. На п’ятому місці сенатор Емі Клобушар.

З 41 делегата загальнонаціонального з’їзду демократів, на якому вирішиться питання про кандидата, по 11 будуть прихильниками Буттіджіча та Сандерса, 5 – прихильниками Воррен, 2 – Байдена і 1 –Клобушар. Решта мандатів поки не розподілені.

Затримку з публікацією підсумків кокусів пояснили технічним збоєм.