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Влада Азербайджану заявила про затримання осіб, завербованих Іраном «для зміни конституційного ладу»

У заяві силових відомств Азербайджану також йдеться про те, що семеро затриманих чоловіків планували вбити азербайджанських громадських діячів

Влада Азербайджану 16 травня заявила, що затримала групу осіб, нібито завербованих Іраном для зміни конституційного ладу в Азербайджані та встановлення в країні законів шаріату.

У заяві силових відомств Азербайджану також йдеться про те, що семеро затриманих чоловіків планували вбити азербайджанських громадських діячів.

Влада Ірану цю інформацію поки не коментувала.

1 лютого влада Азербайджану заявила, що затримала майже 40 осіб за підозрою в шпигунстві на користь Ірану. Ця заява була зроблена менш ніж через тиждень після того, як озброєний чоловік застрелив охоронця і поранив двох інших людей біля посольства Азербайджану в Тегерані.

І Баку, і Тегеран офіційно засудили інцидент.

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