Влада Азербайджану заявила про затримання осіб, завербованих Іраном «для зміни конституційного ладу»

Влада Азербайджану 16 травня заявила, що затримала групу осіб, нібито завербованих Іраном для зміни конституційного ладу в Азербайджані та встановлення в країні законів шаріату.

У заяві силових відомств Азербайджану також йдеться про те, що семеро затриманих чоловіків планували вбити азербайджанських громадських діячів.

Влада Ірану цю інформацію поки не коментувала.

1 лютого влада Азербайджану заявила, що затримала майже 40 осіб за підозрою в шпигунстві на користь Ірану. Ця заява була зроблена менш ніж через тиждень після того, як озброєний чоловік застрелив охоронця і поранив двох інших людей біля посольства Азербайджану в Тегерані.

І Баку, і Тегеран офіційно засудили інцидент.