Українські військові провели навчання в Азовському морі – штаб ООС

Українські військові провели навчання в акваторії Азовського моря, в ході яких перевірили боєготовність чергових сил армійської, штурмової і винищувальної авіації. Як повідомляє прес-служба ООС, бойову готовність перевіряв командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У ході виконання спільних заходів відпрацьовують питання про виникнення повітряного нападу кораблів, а саме: корабельно-катерний угруповання і ведення вогнепального корабля по надводній цілі. Під час переходу моря кораблі здійснюють маневри та поширюються в різні строки – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту. Перевірка бойової готовності та тренування показують відмінну відмінність кораблів і авіацій, їх здатність виконувати бойові завдання точно, влучно і встановлювати терміни. в повідомленні», – мовиться у повідомленні.

У лютому на Херсонщині українські військові провели випробування зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони. Навчання пройшли на полігоні «Ягорлик», поруч з включеним Кримом.

На початку жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко проінспектував навчання Збройних сил на узбережжі Азовського моря і повідомив про готовність до оборони від Росії.