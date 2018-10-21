У Азовському морі знайшли тіла пілотів російського військового літака Л-39

Пілоти російського військового літака Л-39, який впав у Азовське море 18 жовтня, загинули. Про це повідомили у міністерство оборони Росії.

«За підсумками пошукових робіт 20 жовтня в районі катастрофи навчального літака Л-39 встановлені місця знаходження фрагментів тіл обох загиблих льотчиків», – сказали у російському Міноборони.

Протягом дня фрагменти тіл діставали з води.

«Для підйому великих уламків фюзеляжу літака в район проведення пошукової операції спрямований аварійно-рятувальний катер Чорноморського флоту, обладнаний підйомним механізмом і здатний забезпечувати водолазні спуски», – ідеться у повідомленні.

21 жовтня пошукові роботи продовжили.

Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в Краснодарському краї Росії і впав в Азовське море 18 жовтня. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.