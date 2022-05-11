ОПУ: в Україну ввозять достатньо бензину і дизеля, щоб покрити потребу в паливі на АЗС

Обсяги імпорту в Україну пального відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках, ситуація з дефіцитом нафтопродуктів буде покращуватися, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

«Сьогодні обсяги імпорту вже збільшені більш ніж в п’ять разів, порівняно з тим, як це було ще півтора місяці тому... Бензин і дизель буде і ситуація буде кращою щодня», – сказав Шурма.

За його словами, буде створений додатковий стратегічний запас пального, який забезпечить наявність нафтопродуктів на найближчі місяці.

У свою чергу, голова ОПУ Андрій Єрмак у Telegram додав, що в мирний час Україна щомісяця споживала близько 1 млн тонн дизеля, бензину та скрапленого газу.

«Проте порти, наявна залізнична інфраструктура та рухомий склад у Східній Європі не були здатні логістично впоратися з таким обсягом нафтопродуктів. Ми проводимо активну роботу, щоб побудувати з європейськими партнерами всі необхідні ланцюжки постачання нафтопродуктів», – сказав Єрмак.

З кінця квітня в Україні виник дефіцит пального на АЗС, що підтвердила міністр економіки Юлія Свириденко.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.