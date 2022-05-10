Уряд спрощує ввезення пального і розширює географію його імпорту – Шмигаль

Уряд максимально спрощує завезення пального в Україну та розширює географію його отримання. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 10 травня.

«Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, з Азербайджану, з Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, щоб пальне зʼявилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною нинішнім реаліям», – наголосив очільник уряду.

Напередодні – 9 травня – Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін контролює націнку на собівартість пального, щоб уникнути зловживань.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Москва цього не заперечує. Наприклад, 3 квітня Міноборони Росії заявило, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

На тлі російських атак української інфраструктури в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що на окремих АЗС або немає палива, або утворилися великі черги, щоб його придбати.

29 квітня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що через удари по паливній інфраструктурі України в окремих регіонах виник дефіцит пального на АЗС, він є тимчасовим.