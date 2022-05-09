Уряд контролює націнку на собівартість пального, щоб уникнути зловживань – Шмигаль

Уряд контролює націнку на собівартість пального, щоб уникнути зловживань постачальників, заявив в інтерв'ю «РБК-Україна» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Логістика дуже змінилася, ускладнилася і здорожчала. Це, звичайно, може призвести до здорожчання для споживачів. Зараз ми ведемо перемовини. Формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається: ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися», – зазначив голова Кабміну.

Шмигаль вкотре наголосив, що дефіцит пального в Україні виник через проблеми з логістикою його доставки (зокрема, внаслідок російського обстрілу Кременчуцького НПЗ).

«Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України. Логістика дуже змінилася, ускладнилася і здорожчала», – пояснив очільник українського уряду.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Москва цього не заперечує. Наприклад, 3 квітня Міноборони Росії заявило, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

На тлі російських атак української інфраструктури в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що на окремих АЗС або немає палива, або утворилися великі черги, щоб його придбати.

29 квітня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що через удари по паливній інфраструктурі України в окремих регіонах виник дефіцит пального на АЗС, він є тимчасовим.