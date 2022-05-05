У найближчі тижні буде стабільне постачання пального на Київщину – ОВА

У найближчі тижні буде налагоджено стабільне постачання пального на Київщину, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

«Протягом найближчих тижнів ми розраховуємо налагодити стабільне постачання пального за новою логістичною схемою та покрити дефіцит, що виник через руйнування інфраструктури», – сказав він у своєму відеозвернені, опублікованому в телеграмі.

Він закликав людей не створювати додатковий ажіотаж і за можливості не використовувати приватний автотранспорт.

Олександр Павлюк також попередив, що зростання цін на пальне є неминучим.

«Враховуючи те, що єдиним джерелом постачання буде ЄС, споживачам потрібно бути готовим до того, що ціни на певні види пального будуть на рівні з сусідніми країнами. Зростання цін на пальне – неминуче, поки триває війна», – сказав Павлюк.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Москва цього не заперечує. Наприклад, 3 квітня Міноборони Росії заявило, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

На тлі російських атак української інфраструктури в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що на окремих АЗС або немає палива, або утворилися великі черги, щоб його придбати.

Міністр економіки Юлія Свириденко 29 квітня повідомила, що через удари по паливній інфраструктурі України в окремих регіонах виник дефіцит пального на АЗС, він є тимчасовим.