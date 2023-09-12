Блогер Бабченко заявив про відкриття справи щодо нього. СБУ заперечує

Блогер Аркадія Бабченка заявив, що Служба безпеки України нібито проти нього відкрила кримінальне провадження. У пресслужбі відомства повідомили виданням «Українська правда» та LIGA.net, що ці дані не відповідають дійсності.

«Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності», – заявила пресслужба відомства.

Раніше Бабченко заявив, що СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження, орієнтування на нього нібито висить у базі українських прикордонників.

«Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ – перетину кордону не перешкоджати. Після перетину – затримати та направити до Лук’янівського СІЗО для проведення досудових слідчих дій», – написав він у телеграмі.

Бабченко написав, що йому невідомо, на яких підставах відкрито кримінальне провадження, але припустив, що причина – критика Зеленського.

Аркадій Бабченко був російським письменником та опозиційним журналістом. У лютому 2017 року повідомив, що тимчасово залишив Росію через погрози на свою адресу та адресу своєї родини. Із серпня 2017 року перебував у Києві. У листопаді 2019 року оголосив, що залишає Україну через незгоду з політикою її влади.

Упродовж останніх років виступає як відеоблогер, веде свій канал у Youtube.