МЗС: українці знову можуть подорожувати на Багамські острови та до Лівану

Українці знову можуть подорожувати на Багамські острови та до Лівану, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Минулого брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Погоджуюся, дуже віддалена точка, хоча і приваблива для туризму. І Ліван. Менш популярний напрямок серед українських туристів, хоча країна є надзвичайно цікавою», – сказав Кулеба.

Згідно з інформацією на сайті МЗС, в’їзд до Лівану дозволений тільки через пункт пропуску міжнародного аеропорту Бейрута та за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до прильоту в Ліван. По прильоту буде проведений ще один тест на наявність вірусу COVID-19. Оплата за тест включена до вартості авіаквитка.

Після приїзду на Багами необхідно подати результати тесту на відсутність коронавірусу, який був здійснений упродовж останніх 10 днів.