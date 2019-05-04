США вирішили продати зброю Бахрейну і ОАЕ на близько 6 мільярдів доларів

Державний департамент США схвалив продаж зброї на суму близько 6 мільярдів доларів союзникам у Перській затоці – Бахрейну і Об’єднаним Арабським Еміратам. У Держдепартаменті 3 травня заявили, що повідомлення про потенційний продаж відправили до Конгресу, у якого зазвичай є 30 днів, щоб виступити проти.

В одному з повідомлень до Конгресу йдеться, що Бахрейн може потенційно придбати у США ракетні системи Patriot і обладнання на приблизно 2,48 мільярда доларів, а також кілька літаків. У Держдепартаменті також заявили про намір продати ОАЕ ракети на суму 2,73 мільярда доларів та інше військове обладнання.

Сполучені Штати покладаються на ОАЕ, Бахрейн і особливо Саудівську Аравію у протистоянні впливу Ірану в регіоні.