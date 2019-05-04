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04 Травень 2019, Київ 13:22
Новини | Міжнародні

США вирішили продати зброю Бахрейну і ОАЕ на близько 6 мільярдів доларів

Cоюзникам США у Перській затоці можуть дістатися ракетні системи Patriot

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Державний департамент США схвалив продаж зброї на суму близько 6 мільярдів доларів союзникам у Перській затоці – Бахрейну і Об’єднаним Арабським Еміратам. У Держдепартаменті 3 травня заявили, що повідомлення про потенційний продаж відправили до Конгресу, у якого зазвичай є 30 днів, щоб виступити проти.

В одному з повідомлень до Конгресу йдеться, що Бахрейн може потенційно придбати у США ракетні системи Patriot і обладнання на приблизно 2,48 мільярда доларів, а також кілька літаків. У Держдепартаменті також заявили про намір продати ОАЕ ракети на суму 2,73 мільярда доларів та інше військове обладнання.

Сполучені Штати покладаються на ОАЕ, Бахрейн і особливо Саудівську Аравію у протистоянні впливу Ірану в регіоні.

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