Байден «придатний для виконання обов’язків» президента – висновок лікаря

Президент США Джо Байден залишається «придатним до виконання обов’язків», заявив його лікар 28 лютого після щорічного медичного огляду президента.

«Він продовжує бути придатним до виконання своїх обов’язків і повністю виконує всі свої обов’язки без будь-яких винятків», – йдеться у висновку лікаря Білого дому Кевіна О’Коннора.

Згідно з повідомленням, нових проблем зі здоров’ям під час обстеження президента США не виявили.

Як йдеться у висновку, Байден є «активним 81-річним» чоловіком, який отримує лікування від загальних нездужань, зокрема обструктивного апное сну, високого рівня холестерину і гастроезофагеального рефлюксу.

Вік Байдена викликає занепокоєння на тлі його балотування на другий термін президентства.

Джо Байден є найстаршим президентом США.

Потенційному суперникові Байдена на виборах, республіканцю Дональду Трампу – 77 років.

Восени в опитуваннях приблизно три чверті респондентів вважали Байдена надто старим для президентства. Про Трампа таке говорила трохи більш як половина. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого дому загрозою американській демократії. Байден фокусує кампанію саме на цьому.