США: Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Мічигані

Президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп 27 лютого впевнено перемогли на праймеріз своїх партій у штаті Мічиган.

Джо Байден, який балотується від Демократичної партії на другий президентський термін, отримав, за попередніми даними, близько 80 відсотків голосів. Дональд Трамп, який домагається номінації від Республіканської партії, – 67 відсотків. У той час, як у Джо Байдена фактично немає конкурентів, суперниця Трампа Ніккі Гейлі, яка отримала близько 28 відсотків голосів, повідомила про намір продовжувати боротьбу за номінацію.

За словами спостерігачів, перемога Трампа у Мічигані – п’ята поспіль перемога на первинних голосуваннях – підтвердження його статусу незаперечного лідера у боротьбі за номінацію від Республіканської партії. Спостерігачі не виключають, що Гейлі може відмовитися від продовження боротьби за висування у разі невдалого для неї «супервівторка» – праймеріз одразу в 15 штатах, які пройдуть 5 березня.

Праймеріз у Мічигані стали незвичайним випробуванням для Джо Байдена. Незважаючи на його переконливу перемогу, близько 15 відсотків виборців-демократів відмовилися віддавати свої голоси за будь-якого кандидата, що спостерігачі трактують як знак Джо Байдену про те, що помітна частина демократичного електорату виступає проти його політики підтримки Ізраїлю у протистоянні з радикальним угрупованням «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США). Такі настрої особливо помітні у Мічигані, оскільки значний відсоток населення штату становлять вихідці з арабських країн.

Багатомісячний процес первинних виборів завершиться у червні. Кандидати у президенти від двох партій будуть офіційно затверджені на партійних конференціях Республіканської і Демократичних партій, які відбудуться у липні й серпні. Вибори президента в США відбудуться в листопаді.