США: Трамп переміг на праймеріз республіканців у Південній Кароліні

У США Дональд Трамп переміг на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні 24 лютого.

Він обійшов колишню представницю США в ООН Ніккі Гейлі в її рідному штаті, зміцнивши свої позиції на шляху до третього поспіль висування на виборах президента від Республіканської партії. Згідно з даними Edison Research, Трамп переміг із підтримкою 59,8% голосів проти 39,5% – за Гейлі.

Через успіх Трампа на адресу його суперниці лунають заклики вийти з перегонів, але Гейлі наголосила, що не відмовляється від подальшого змагання, незважаючи на програш у штаті, де вона була губернаторкою з 2011 по 2017 рік.

За словами Гелі, вона вестиме кампанію як мінімум до «супервівторка» 5 березня, коли республіканці у 15 штатах і на одній території США голосуватимуть на праймеріз.

Демократичну партію на виборах 2024 року представлятиме Джо Байден. Коли чинний президент вирішує йти на переобрання, усередині партії йому зазвичай не виникає значної опозиції.

Найімовірніший суперник Байдена – 77-річний республіканець Дональд Трамп.

Восени в опитуваннях приблизно три чверті респондентів вважали Байдена надто старим для президентства. Про Трампа таке говорила трохи більш як половина. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого дому загрозою американській демократії. Байден фокусує кампанію саме на цьому.