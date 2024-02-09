У Білому домі прокоментували висновки спецпрокурора щодо віку Байдена

У Білому домі розкритикували окремі висновки звіту спецпрокурора США у справі про неналежне зберігання Джо Байденом секретних документів, зокрема щодо віку президента, «через що він нібито може забувати деякі речі».

За словами речника юридичного офісу Білого дому Яна Семса, «коли висновок полягає в тому, що жодні звинувачення не підтверджуються фактами й доказами, залишається питання, чому в цьому документі витрачається час на безпідставну й недоречну критику президента».

Він вказав, що посилання на вік президента у звіті з натяком, нібито він страждає забудькуватістю, є «політично вмотивованим».

Раніше, 8 лютого, прокурор США в своїй заяві повідомив, що Джо Байдену не висуватимуть кримінальних звинувачень за те, що він забрав із собою секретну інформацію про питання національної безпеки, коли залишав посаду віцепрезидента в 2017 році.

Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив, що він вирішив не висувати звинувачень, тому що Байден співпрацював зі слідством, і, ймовірно, його буде важко засудити.

Також Гур сказав, що Байден, «імовірно, представить себе присяжним… як співчутливу, доброзичливу, літню людину з поганою пам’яттю». За словами спецпрокурора, пам’ять Байдена була «суттєво обмеженою», коли його допитували члени команди обвинувачення: «він не пам’ятав, коли був віцепрезидентом», «коли почався його термін».

Юрист Білого дому Річард Заубер заявив, що звіт Гура містить «низку неточних і недоречних коментарів».

У подібній справі проти колишнього президента, республіканця Дональда Трампа висунули звинувачення в неправомірному поводженні з конфіденційними урядовими документами.

Трамп не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав документи національної безпеки, коли залишав посаду, і брехав чиновникам, які намагалися їх повернути. Експрезидент звинувачення проти себе назвав політичними.