Байдену не висунули звинувачень у неналежному поводженні з секретними документами

Президентові США Джо Байдену не висуватимуть кримінальних звинувачень за те, що він забрав із собою секретну інформацію про питання національної безпеки, коли залишав посаду віцепрезидента в 2017 році, заявив прокурор США в опублікованій 8 лютого доповіді.

Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив, що він вирішив не висувати звинувачень, тому що Байден співпрацював зі слідством, і, ймовірно, його буде важко засудити.

Гур сказав, що Байден, «імовірно, представить себе присяжним… як співчутливу, доброзичливу, літню людину з поганою пам’яттю».

За словами спецпрокурора, пам’ять Байдена була «суттєво обмеженою», коли його допитували члени команди обвинувачення: «він не пам’ятав, коли був віцепрезидентом», «коли почався його термін».

Юрист Білого дому Річард Заубер заявив, що звіт Гура містить «низку неточних і недоречних коментарів».

Адвокати Байдена заявили про надмірність дій спецпрокурора, зауваживши, що «від самого початку було зрозуміло, що кримінальні звинувачення не виправдані».

У подібній справі проти колишнього президента, республіканця Дональда Трампа висунули звинувачення в неправомірному поводженні з конфіденційними урядовими документами.

Трамп не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав документи національної безпеки, коли залишав посаду, і брехав чиновникам, які намагалися їх повернути. Експрезидент звинувачення проти себе назвав політичними.