Президент США Джо Байден виступив з заявою після оприлюднення висновків спецпрокурора щодо перевірки поводження з секретними документами.



«Мені було приємно бачити, що вони дійшли висновку, що в цій справі не буде висунуто жодних звинувачень, і справу закрито. Я повністю співпрацював, не створював перешкод і не шукав жодних затримок», – заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо характеристики його як «літнього чоловіка з поганою памʼяттю», Байден сказав, що він «добре почувається», а його «памʼять в порядку». Коментуючи запитання про занепокоєння щодо його віку і перебування на посаді президента США, Байден сказав, що це особисте судження журналістки.



Відповідаючи на запитання, навіщо йому потрібно бути кандидатом від Демократичної партії, Байден сказав, що він є «найбільш кваліфікованою людиною, щоб бути президентом США та завершити роботу, яку я розпочав».

Прокурор США 8 лютого у своїй заяві повідомив, що Джо Байдену не висуватимуть кримінальних звинувачень за те, що він забрав із собою секретну інформацію про питання національної безпеки, коли залишав посаду віцепрезидента в 2017 році.

Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив, що він вирішив не висувати звинувачень, тому що Байден співпрацював зі слідством, і, ймовірно, його буде важко засудити.

Також Гур сказав, що Байден, «імовірно, представить себе присяжним… як співчутливу, доброзичливу, літню людину з поганою пам’яттю». За словами спецпрокурора, пам’ять Байдена була «суттєво обмеженою», коли його допитували члени команди обвинувачення: «він не пам’ятав, коли був віцепрезидентом», «коли почався його термін».

Юрист Білого дому Річард Заубер заявив, що звіт Гура містить «низку неточних і недоречних коментарів».

У подібній справі проти колишнього президента, республіканця Дональда Трампа висунули звинувачення в неправомірному поводженні з конфіденційними урядовими документами.

Трамп не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав документи національної безпеки, коли залишав посаду, і брехав чиновникам, які намагалися їх повернути. Експрезидент звинувачення проти себе назвав політичними.