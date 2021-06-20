У Білому домі повідомили про смерть одного з собак Байденів

У Білому домі оприлюднили заяву президента і першої леді США з приводу смерті одного з їхніх собак – німецької вівчарки Чемпа.

Чемп прожив із родиною Байденів 13 років.

«У наші найрадісніші і найсумніші моменти він був із нами, чутливий до кожного нашого невисловленого почуття чи емоції. Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і будемо сумувати за ним завжди», – йдеться в заяві.

Коли Джо і Джилл Байдени заїхали до Білого дому 20 січня цього року в статусі президента і першої леді, їхні собаки Мейджор і Чемп переїхали разом із ними.

Чемп долучився до сім’ї Байденів у 2008 році.

Німецька вівчарка Мейджор став першим відомим собакою з притулку в історії Білого дому. У листопаді 2018 року Байдени забрали його з Делаверської гуманної асоціації.