Американська гімнастка Байлз пропустить багатоборство через ментальне здоров’я

Гімнастка зі США Сімона Байлз пропустить змагання з індивідуального багатоборства у фіналі, щоб зосередитися на своєму ментальному здоров’ї, йдеться в повідомленні Федерації США з гімнастики 28 липня.

За повідомленням, таке рішення було ухвалене після оцінки медичного стану Байлз.

«Ми цілком підтримуємо рішення Сімони та аплодуємо її сміливості у тому, щоб поставити на перше місце своє благополуччя. Її хоробрість ще раз показує, чому вона є зразком для наслідування для багатьох», – заявили у федерації.

Читайте також: Світоліна: знайома зі стилем гри майбутньої суперниці по півфіналу Олімпіади

Водночас вона може повернутися до індивідуальних змагань наступного тижня.

Байлз виступала в складі жіночої збірної з гімнастики у фіналі колективних змагань, але після першого стрибка залишила їх. Американська збірна посіла друге місце після Росії.

У федерації США послалися на «медичні проблеми» і заявили, що участь 24-річної Байлз у Олімпійських іграх під питанням, а її стан буде «оцінюватися щодня».

У багатоборстві Байлз замінить дев’ята в рейтингу індивідуальних змагань Джейд Кері.

Чотириразова золота медалістка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року Байлз все ще може взяти участь у індивідуальних змаганнях наступного тижня.